مسؤول: القوات التركية تغزو سوريا قريبًا





أوضح مسؤول تركي كبير، أن قوات الجيش التركي ستعبر إلى سوريا مع قوات المتمردين السوريين المتحالفة معه قريبًا، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.دعا فريتتين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، المجتمع الدولي في مقال نشر في الواشنطن بوست اليوم الأربعاء، لدعم أنقرة.وأضاف ألتون، أن تركيا تسعى إلى تحييد المقاتلين الأكراد السوريين في شمال شرق سوريا وتحرير السكان المحليين من نير البلطجة المسلحة.كتب: "الجيش التركي، مع الجيش السوري الحر، سيعبران الحدود السورية السورية قريبًا".وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد السوريين المتحالفين مع القوات الأمريكية في الحرب ضد داعش إرهابيين لهم صلة بالمتمردين الأكراد الخارجين عن القانون داخل تركيا.وتقول القوة المدعومة من الولايات المتحدة واثنتان من الجماعات السورية الناشطة، إن مقاتلي الدولة الإسلامية قاموا بهجوم في مدينة الرقة في شمال سوريا.استهدف هجوم الأربعاء موقعًا للقوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة في الرقة، والتي كانت ذات يوم عاصمة فعلية للمتطرفين.ويأتي الهجوم في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشن تركيا هجومًا على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.يقول المقاتلون الأكراد إن تنظيم الدولة الإسلامية شن ثلاث هجمات انتحارية على مواقعه في الرقة، لم ترد أنباء عن الخسائر.ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهي مجموعة لمراقبة الحرب، إن الهجوم شمل مقاتلين اثنين من داعش شاركا في تبادل لإطلاق النار قبل تفجير انفسهما.