"إيل فانينج" تزين غلاف مجلة "InStyle" في عددها الجديد



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من جلسة تصوير أجرتها إيل لعدد المجلة الجديد، كما نشرت جانبا من حوار أجرته للمجلة تحدثت خلاله عن علاقتها بأنجلينا جولي خلال أشهر عملهم على تصوير الفيلم.



وكانت قد احتفلت إيل فانينج بالعرض الخاص للجزء الجديد من فيلم "ماليفسنت"، والذي طرحته ديزني بعنوان Maleficent: Mistress of evil.



وفي حوارها مع المجلة، كشفت إيل عن أن أنجلينا حرصت على أن توطد علاقتها بها، وكانت تصطحبها مع أبناءها للممارسة رياضة الطلقات المطاطية الملونة، والتي اعترفت إيل أن أنجلينا كانت بارعة بها.



وفي جلسة التصوير التي أجرتها إيل فانينج للمجلة، ظهرت بعدة إطلالات ذكرت صحيفة ديلي ميل أنها كانت من تصميمات ماركة، Maison Francesco Scognamiglio.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطت من ظهور أنجلينا في الفوتو كول، وقد جذبت لها الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي كانت من تصميمات Givenchy Couture.



ويعتبر فيلم Maleficent: Mistress Of Evil للنجمة أنجلينا جولي واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.



وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".







احتفت مجلة InStyle بالنجمة الشابة إيل فانينج، بعد طرح أحدث أفلامها السينمائية، "ماليفسنت"، الذي تعود به للظهور في دور الجميلة النائمة مع النجمة أنجلينا جولي.