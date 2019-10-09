أزمة جديدة تهدد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
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الفجر الرياضي
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يدرس نادي جينيراسيون فوت السنغالي عدم خوض مباراة الزمالك بعد قرار
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادتها في إياب دور الـ32 من دوري
أبطال إفريقيا.
وشهدت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت عدة أزمات قبل قرار إعادتها إذ رفض الفريق
السنغالي الذهاب لملعب برج العرب لخوض مواجهة الإياب في الدور التمهيدي الثاني لدوري
أبطال إفريقيا اعتراضًا على تغيير موعد ومكان المباراة، علمًا بأنه فاز ذهابًا
(2-1).
وينوي جنيراسيون الامتناع عن خوض اللقاء المقرر له 24 أكتوبر واللجوء للمحكمة
الرياضية الدولية بدعوى أنه كان قد تمسك بقرار الموافقة على الإعادة في أرض محايدة
وليس استاد القاهرة.
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