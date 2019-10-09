متظاهرون من كوريا الجنوبية يدعون إلى إقالة وزير العدل

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يحتشد الآلاف من المتظاهرين في عاصمة كوريا الجنوبية للأسبوع الثاني على التوالي داعين للإطاحة بوزير العدل المعين من قبل الرئيس مون جاي إين، والذي تقع عائلته في قلب التحقيق في مزاعم الجرائم المالية والمصالح الأكاديمية.



وجاء الاحتجاج بالقرب من قصر سيئول الرئاسي اليوم الأربعاء بعد أيام من احتلال عشرات الآلاف من المؤيدين للحكومة بالشوارع أمام مكتب المدعين العامين في الولاية لإظهار دعمهم للوزير المحاصر تشو كوك، الذي عمّق تعيينه الشهر الماضي الانقسامات السياسية في البلاد.



ونفى تشو ارتكاب أي مخالفات. أدت الخلافات حول تشو إلى تقليص شعبية مون، الذي يواجه أيضًا ضغوطًا بسبب ضعف سوق العمل والمواجهة الدبلوماسية مع اليابان وكوريا الشمالية.



وفي وقت سابق، احتشد الآلاف من المؤيدين للحكومة في شوارع عاصمة كوريا الجنوبية، السبت، للتعبير عن دعمهم لوزير العدل المحاصر في البلاد وهو يواجه ضغوطًا متزايدة للاستقالة وسط تحقيق جنائي في الشكوك حول جرائم مالية ومصالح أكاديمية تحيط بأسرته.



وجاء التجمع أمام مكاتب المدعين العامين في جنوب سيول بعد أيام من تدفق حشود ضخمة في شارع رئيسي بالقرب من المكتب الرئاسي في وسط المدينة للمطالبة بإقالة الوزير تشو كوك، أحد المقربين من الرئيس مون جاي إن.



توضح الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة التي تحتل الشوارع التي يفصلها نهر هان والتي تمتد عبر سيول كيف أن الملحمة التي استمرت عدة أشهر حول تشو، والتي وصفها النقاد بأنها "حرب أهلية غير دموية"، قد زادت من استقطاب أمة تتصارع بالفعل مع الانقسامات العميقة على طول خطوط السياسة.



يري المتظاهرون المؤيدون للحكومة التحقيق الجاري بشأن أسرة تشو على أنه هجوم على إدارة مون ليبرالية.



إنهم يعتقدون أن المدعين العامين يجرون تحقيقًا قويًا لدحر تشو، الذي ينظر إليه على الرغم من الفضيحة على أنه رئاسي مستقبلي يأمل الليبراليين، لأن خططه لإصلاح النظام القضائي في البلاد تشمل الحد من سلطات المدعين العامين في الدولة.



كان المتظاهرون يحملون لافتات وبالونات صفراء ولافتات مكتوب عليها "احموا تشو كوك" و"اصلحوا النيابة العامة"، وقد احتلوا سبيلًا أمام مكتب المدعين العامين في منطقة سيول المركزية، وهم يهتفون لدعم تشو.



لم تقدم الشرطة تقديرًا لحجم الحشد، الذي بدا أنه بعشرات الآلاف. كان الاحتجاج مستمرًا بسلام ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات أو إصابات كبيرة حتى مساء السبت.



وفي وقت سابق من يوم السبت، استدعى ممثلو الادعاء للمرة الثانية خلال يومين زوجة تشو، تشونغ كيونغ - شيم، التي اتهموها الشهر الماضي بشبهة التلاعب بجائزة صدرت لابنتها من جامعة في مدينة يونغجو الجنوبية، حيث تعمل استاذ جامعة.



أصابت المزاعم بأن ابنة تشو تلقت معاملة خاصة في قبولها في إحدى الجامعات الكبرى في سيول ومدرسة الطب في بوسان العصب في بلد حيث يكدح المراهقون في بيئات مدرسية شديدة التنافس لأن التخرج من جامعات النخبة يعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة للترقيات الوظيفية.



يشتبه أيضًا في تورط تشونغ في إدارة صندوق أسهم خاصة بتمويل من عائلة تشو التي زُعم أنها قامت باستثمارات مشكوك فيها أثناء قيام تشو بدور سكرتير الشؤون المدنية لدي مون حتى يوليو. اتهمت النيابة يوم الخميس أحد أقارب تشو، الذين قبضوا عليه الشهر الماضي بتهمة الاحتيال والاختلاس ومحاولة تدمير الأدلة المرتبطة بإدارته للصندوق.



وقد نفى تشو، الذي بنى لسنوات صورة معادية للإيديولوجية الإصلاحية، ارتكاب أي مخالفات.



في يوم الخميس، احتشد ما يقدر بمئات الآلاف في شوارع بالقرب من البيت الأزرق الرئاسي مطالبين بتنحي تشو. كانت هذه هي نفس الشوارع التي تظاهر فيها الملايين منذ ثلاثة أشهر، وطالبوا بإسقاط سلف مون "بارك كون"، الذي تم عزله من منصبه في مارس 2017 ويقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة عقود بسبب الرشوة وإساءة استخدام السلطة..



تسعى الشرطة للحصول على مذكرات توقيف بحق متظاهرين اثنين بزعم الاعتداء عليهما خلال مسيرة يوم الخميس خلال اشتباكات بالقرب من المكتب الرئاسي.



في كوريا الجنوبية، يتمتع المدعون العامون بسلطة حصرية لتوجيه الاتهام إلى المشتبه فيهم جنائيًا والسعي للحصول على مذكرات اعتقال وممارسة رقابة واسعة على أنشطة تحقيق الشرطة. يمكنهم أيضًا بدء التحقيقات الجنائية مباشرةً حتى في حالة عدم وجود شكوى.



يقول النقاد إن هذه السلطات مفرطة ودفعت الحكومات المحافظة السابقة إلى استخدام النيابة العامة كأداة سياسية لقمع المعارضين وتنفيذ الثغرات.

