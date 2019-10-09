ميسي يحقق رقمًا شخصياً مميزا مع برشلونة

كشفت تقارير إحصائية عالمية أن ليونيل ميسي حقق 10 مراوغات في آخر مباراتين خاضهما مع برشلونة بالإضافة إلى أنه تجاوز دفاع إنتر ميلان بمفرده في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة والتي انتهت بفون البرسا بهدفين مقابل هد ف.





وذكر موقع سكواكا للإحصائيات أن ميسي سجل هدفا مثاليا من ركلة حرة في فوزه على أشبيلية برباعية نظيفة ليعود لتوه عقب سلسلة من الإصابات المريرة، حيث عانى في بداية الموسم الحالي من مشاكل في العضلات.



وأشار الموقع الإحصائي إلى أن البرغوث الأرجنتيني عاد وصار مستعدا لتقديم وإثبات أنه أفضل لاعب في العالم، حيث أكمل ميسي 10 مراوغات في آخر مباراتين له مع البلوجرانا أمام كلا من إنتر ميلان وأشبيلية.



وعلق الموقع الإحصائي في هذا الشأن:" حقق ميسي 10 مرواغات في كل مباراة، 20 في المجمل في أسبوع واحد فقط، وميسي يبلغ من العمر 32 عامًا، يا له من لاعب!".



وأوضح الموقع الإحصائي أنه بصرف النظر عن مهارات ميسي في المراوغة فإنه قد تجاوز أيضا دفاع إنتر ميلان بأكمله وقدم تمريرة حاسمة لزميله لويس سواريز وسجل هدفا مميزا من ركلة حرة أمام إشبيلية بل وحاول إنقاذ عثمان ديمبيلي من البطاقة الحمراء.



ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في الشهر الماضي في خطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.