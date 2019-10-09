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"نجاحات فايلر تتواصل".. مدرب الأهلي ينجح في إحتواء غضب نجم الفريق

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
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نجاحات فايلر تتواصل.. مدرب الأهلي ينجح في إحتواء غضب نجم الفريق
فايلر
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محمد علي
 
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قالت تقارير صحفية، أن مدرب النادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، قد نجح في إحتواء حالة الغضب التي سيطرت على نجم الفريق، بسبب عدم مشاركته في المباريات في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، على الرغم من جاهزيته الفنية والبدنية.


وأوضح مصدر داخل النادي الأهلى، أن فايلر قد عقد جلسة مطولة مع الدولي المغربي وليد أزارو في الساعات الماضية ووعده خلالها بالمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة في حالة ظهر بشكل جيد في المباريات، وذلك بعدما طلب وليد أزارو أن يشارك ويحصل على فرصة لإثبات جدارته في مركز المهاجم الأول للنادي الأهلي في القترة القادمة.

وأكد فايلر في حديثه إلى وليد أزارو، أن الجميع سوف يحصل على فرصة للمشاركة تحت قيادته، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك مباريات لا تحمل التجربة، لذا فإن مشاركة أزارو سوف تأتي مع الوقت، وحسب ظروف ومقتضيات المنافسين، مشيرًا إلى كونه لا ينظر إلى المصالح الشخصية، بل يضع نصب عينه فقط مصلحة النادي الأهلي، والأكثر جاهزية بدنية وفنية هو من سيشارك ويحصل على الفرصة.


الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي قد عاد لمواصلة تدريباته لمباراة الزمالك في قمة الدوري المصري والتي من المفترض أن تقام يوم 19 أكتوبر الجاري، وهذا على أن يحصل لاعبي النادي الأهلي على أجازة لمدة يومين فقط، وهما الجمعة والسبت المقبلين خلال فترة التوقف الدولي.
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