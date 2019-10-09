إبراهيم حجازي يكشف خطة "الدفاع الصندوقي" في حرب أكتوبر (فيديو)



وقال "حجازي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، إن ما حدث وقتها كان اقتحام مدبر لمانع مائي، وليس "عبور"، معقبا: "العبور ده بيكون في القناطر"، ولكن ما حدث هو اقتحام لخطوط العدو.



وأشار إلى أنه تم عمل 81 فتحة في الساتر الترابي، وقامت القوات المصرية يوم 8 أكتوبر بعمل خطة تعرف بـ"الدفاع الصندوقي"، وهي عبارة عن ترك ثغرة للعدو يدخل منها، ثم بعد ذلك يتم ضرب العدو، لافتا إلى أنهم ضربوا 147 دبابة خلال 20 دقيقة فقط.



وأوضح أن الإسرائيليين كانوا يريدون احتلال الإسماعيلية والسويس، ثم تطلب مجموعة الدول الغربية وقف إطلاق النار وبالتالي سيتوقف على هذا الحال، الوضع، ولكن هذا لم يحدث، وقامت القوات المصرية بتطوير هجومها ووصلت إلى 14 كيلومتر في عمق سيناء.



وردًا على المهاجمين لحرب أكتوبر، فقد قال "حجازي"، إنه لا يوجد حرب في الدنيا تستمر، ولكن الحرب تندلع ثم يجلسون للتفاوض، وهذا ما حدث، مشددا على أن تحرير جزء من أراضي سيناء هو انتصار ساحق، مشيرا إلى أن المعارك في هذه الحرب وصلت إلى 64 معركة، ومصر ربحت حوالي 54 معركة.

قال الإعلامي إبراهيم حجازي، أحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر، إن القوات المصرية عبرت أصعب مانع مائي في الحرب، حيث كان هناك مشكلة النابالم، بالإضافة للمد والجزر، والساتر الترابي، الذي يصل ارتفاع إلى ارتفاع عمارة سكنية.