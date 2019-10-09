فرنسا تشعر بالأمل تجاه خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمهاجرين

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أوضحت وزيرة الشؤون الأوروبية بفرنسا أميلي دي مونتشالين إن حوالي 10 دول من الاتحاد الأوروبي مستعدة لقبول طالبي اللجوء بموجب مخطط مؤقت لإبعاد المهاجرين عن القوارب في البحر الأبيض المتوسط بشكل سريع.



قالت أميلي إنها تعتقد أن هناك حوالي 10 دول في الاتحاد الأوروبي "مستعدة للعب اللعبة، وربما اخرين".



وأبلغت الصحفيين في لوكسمبورغ على هامش اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي " عندما يصل قارب الينا، سنكون قادرين على التعامل، ونعرف من يجب الاتصال به، وهناك دول مستعدة لإرسال فرق إليها".



و قد حث كبير مسؤولي الهجرة بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء على دعم خطة مؤقتة لإخراج المهاجرين بسرعة من القوارب في البحر الأبيض المتوسط وتوزيعهم على الدول الراغبة.



تسعى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا للحصول على موافقة من شركائهم في الاتحاد الأوروبي لعملية "المسار السريع" لفحص المهاجرين ونقل طالبي اللجوء وإعادة الأشخاص الذين لا يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء أو المؤهلين، كل ذلك في غضون أربعة أسابيع.

ستعلن الدول المشاركة "تعهدات معلنة مسبقًا" بشأن عدد طالبي اللجوء الذين سيتم قبولهم.



صرح المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس للصحفيين في لوكسمبورج حيث يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تحديات الهجرة في البحر المتوسط "حان الوقت لجميع الدول الأعضاء لإظهار المزيد من التضامن والمزيد من المسؤولية."



وأضاف "لا يمكننا أن نستمر بهذا الوضع مع ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط. لا يمكننا أن نحاول فقط إيجاد حلول مخصصة. نحن بحاجة إلى آليات دائمة".



سيعمل النظام على أساس "التعهدات المعلنة مسبقًا" التي تقدمها البلدان لقبول طالبي اللجوء وتضمين "إجراءات التبسيط" المعمول بها حاليًا. تفاصيل الخطة غير واضحة، لكنها ستعمل لمدة ستة أشهر على الأقل، إلا إذا زاد عدد الوافدين المهاجرين بشكل كبير.



بموجب الخطة التي تم الاتفاق عليها في مالطا الشهر الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا "مساعدة مالية وفنية وتشغيلية" للدول المعنية.



لأكثر من عام، تم حظر السفن الإنسانية التي كانت تقل المهاجرين الذين غادروا ليبيا في قوارب غير صالحة للإبحار من الإرساء أو النزول في إيطاليا أو مالطا. حتى أن وزير الداخلية الإيطالي السابق المناهض للمهاجرين هدد بسجن أطقم سفن الإنقاذ التي تديرها الجمعيات الخيرية.



أدى الموقف الذي اتخذته البلدان إلى مواجهات استمرت في إبقاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر لأسابيع حتى تعهدت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بأخذ بعض الأشخاص على الأقل الذين يبحثون عن الأمان أو حياة أفضل في أوروبا.



وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر "إن إنقاذ الناس من الغرق ومحاربة المهربين عديمي الضمير جزء من قيم الاتحاد الاوروبي، لذلك أنا متأكد من أن العديد من الدول ستعرب عن تعاطفها مع هذا الحل".



أثار استعداد سيهوفر لجعل ألمانيا تأخذ ربع الأشخاص الذين تم إنقاذهم بواسطة السفن الإنسانية انتقادات حتى من داخل حزبه المحافظ. لكن واجه سيهوفر المتشككين، مشيرًا إلى أنه خلال 14 شهرًا، استقبلت ألمانيا 225 شخصًا تم إنقاذهم في البحر، مضيفًا "لا يمكنك حقًا أن تقول إن هذا هو التحدي الكبير في عصرنا - لدينا مشاكل أخرى".



وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، معظمهم لاجئين من دول في حالة حرب مثل سوريا أو العراق، مما أثار واحدة من أكبر الأزمات السياسية في أوروبا حيث تدور الدول حول من يجب أن يتحمل مسؤوليتها وما إذا كان ينبغي إجبار الآخرين على المساعدة.



انخفض الوافدون الجدد الآن إلى أدنى مستوياتهم منذ حوالي سبع سنوات، لا سيما بين ليبيا وإيطاليا، لكن لا تزال دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على الاتفاق على أفضل طريقة للمضي قدمًا، وقد استفادت الأطراف اليمينية المتطرفة والمناهضة للمهاجرين من هذا الالتباس.



قالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر، أن الترتيبات المؤقتة مثل الخطة الجديدة تبدو الحل الوحيد في الوقت الحالي حتى يتولى فريق جديد من قادة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الجديدة مهام منصبه في نوفمبر.



وأشارت إلى أن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي الذي تمس الحاجة إليه "قد توقف منذ سنوات".



قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه من المهم إنهاء "مواجهة فاحشة أخرى في البحر".



وقال ماتيو دي بيليس، باحث الهجرة في منظمة العفو الدولية: "سيساعد الاتفاق القوي على إنقاذ الأرواح وإظهار أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالعمل معًا لدعم القيم الأساسية والالتزامات الدولية".

