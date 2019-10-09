فتحات النار بخط بارليف كانت 7.. كواليس تكشف لأول مرة عن نصر أكتوبر (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، رئيس جهاز الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، إن هناك الكثير من أبطال حرب أكتوبر غير معروفين، ومنهم العميد أحمد نبيه السيد، وهو كان ضابط مهندس، وهو الذي وضع خطة الخداع الاستراتيجي.





وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه أحمد سالم، أن هناك أيضا البطل صلاح فهمي نحلة، وهو كان ضابط برتبة عقيد في فرع التخطيط، وهو كان مكلف بتحديد موعد حرب أكتوبر، وقام بدراسة كل شيء، وعرف أن يوم عيد الغفران في إسرائيل تتوقف فيه الحياة، وبالتالي حدد هذا اليوم، وقام بحساب موعد حساب المشاة وعبور الدبابات، وحدد حسابات المد والجزر، وكتب المسودة في "كراسة" ابنته الصغيرة، وتم عرض الخطة على الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وتابع رئيس جهاز الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، أن هناك أيضا مجموعة الصاعقة البحرية التي نزلت في البداية وسدت فتحات أنابيب النابالم في خط بارليف، وكانوا على علم أنهم ست فتحات، ونزل إليها ست أشخاص فقط، ولكنهم فوجئوا بأن الفتحات سبعة، فقام أحد الأبطال بسد هذه الفتحة بصدره، ومات عندما اشتعلت الحرب.





وأشار إلى أن هناك من عبروا إلى سيناء قبل الهجوم بيوم واحد وأخذوا مواقع معينة لنقل تحركات العدو الإسرائيلي داخل سيناء، وكان هناك أحد الأشخاص ينقل الشفرة باللهجة النوبية وهذا جعل الشفرة لا يتم اكتشافها إلا بعد يومين بدلا من نصف ساعة.



