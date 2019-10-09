إيطاليا تخطط لخطف لقب "عميد لاعبي العالم" من مصر

يبدوا أن مصر لن تحتفظ كثيراً بلقب "عميد لاعبي العالم" الخاص بلاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد حسن، حيث بات اللقب مهدد من جانب روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا.





وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "مانشيني" يفكر في إعادة "جانلويجي بوفون" لحارسة مرمى المنتخب، خلال الفترة المقبلة، في يورو 2020، رغم إعلان إعتزاله اللعب الدولي.





وإستعاد اليوفي حارسه العملاق، "بوفون" من جديد بداية من الموسم الجاري، بعد خوض الموسم المنصرف ضمن صفوف باريس ان جيرمان الفرنسي، والمشاركة في 25 مباراة بمختلف المسابقات، وتحقيق لقبي الدوري والسوبر الفرنسي.





وفي حالة عودة "بوفون" صاحب الـ 41 عامًا، للمشاركة مع المنتخب الإيطالي، من الممكن أن يؤثر ذلك على لقب "العميد" حيث يمتلك بوفون 176 مباراة دولية، وأحمد حسن 184 مباراة دولية.





وحافظ أحمد حسن على اللقب منذ عام 2010، ولكن فارق الـ 8 مباريات بين الثنائي يجعل فرصة "بوفون" متاحة لنيل لقب "عميد لاعبي العالم" حال مشاركته في المباريات الفترة المقبلة مع الطليان، سواء في التصفيات أو المباريات التحضيرية حال التأهل لأمم أوروبا 2020.



