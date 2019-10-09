شاهد.. أسرة انتقلت إلى الأسمرات: "السيسي معيشنا في نيويورك"

عرض برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، رسالة من أسرة مصرية انتقلت من إحدى المناطق العشوائية للعيش في حي الأسمرات 3.





وقال محمود علي إبراهيم، رب هذه الأسرة، إنه كان يعيش حياة غير أدمية في منطقة أكشاك أبو السعود، وكانت المدابغ ترمي الدخان الخاص بها عليهم، وأصيبت زوجته في عينيها، وأصيب ابنه بحساسية على الصدر بسبب هذا الدخان، وكانوا يعيشون حياة غير كريمة.





وتابع "إبراهيم": "فخامة الرئيس نقلنا نقلة كويسة.. وزي ما هو بيقول تحيا مصر تحيا مصر.. وجينا هنا يعتبر عشنا من جديد، والنظافة شغالة 24 ساعة.. مشوفتهاش في أي مكان تاني بصراحة ربنا يعني".





وأشار إلى أنه عندما انتقل حديثا إلى المنطقة التي يعيش بها حاليا شعر بالفرق، و"حسيت أني اتولدت من جديد وعشت حياة جديدة.. كنت بتوقع نفسي في نيويورك.. عمارات كبيرة مشوفناهاش قبل كدة.. ربنا يخليهالنا ويحفظ لنا بلدنا بخير ويحفظ لينا رئيسنا".





ولفت إلى أن هناك ملاعب ومساحت خضراء يلعب فيها الأطفال، كما أن وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير لمتابعة أي مشاجرات ويحضرون على الفور لضبط الأمن"، مؤكدا ضرورة العيش بأسلوب حضاري وترك المخالفات في المناطق القديمة.



