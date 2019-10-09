تُذاع لأول مرة.. بطولات فردية للجيش في المواجهات المباشرة مع إسرائيل (فيديو)

روى عدد من الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر، خلال لقاء مع برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، قصة المواجهات المباشرة التي حدثت بين القوات المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، باستخدام الدبابات في يوم 8 أكتوبر.





وقال "إبراهيم حجازي"، الكاتب الصحفي وأحد المشاركين في الحرب، إنه في هذه المعركة تم عمل فتحة بأسلوب "الدفاع الصندوقي" حيث يتم عمل ثغرة لكي يدخلوا منها، وفي درجة معينة يتم الهجوم عليهم، وقد حدث هذا، وتم تحطيم رقم قياسي من الدبابات لم يحدث في أي حرب، وهو تدمير 400 دبابة إسرائيلية، وإلحاق أكبر خسائر بالعدو.





أما العريف، زغلول وهبة، أحد الأبطال المشاركين في الحرب، فقد قال إنه في يوم 10 أكتوبر جاء طيران مباشر إلى محافظات داخل الجمهورية، وقام هو بإسقاط طائرتين في منطقة أبو حماد بمحافظة الشرقية.





وأكد، حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أن الرئيس الأمريكي نيكسون، قال إنه إذا لم نساعد وندعم إسرائيل كانت ستدخل في نفق مظلم وتنتهي، وموشية دايان، وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن جيشهم يتآكل، ولا يتمنى أن يكون في موقف أحد من المجندين.



