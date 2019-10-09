حفاظاً علي السرية.. كلوب يعلن موعد رحيله عن تدريب ليفربول

حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حالة وحيدة قد تدفعه للرحيل عن تدريب الريدز فورًا.





وقال "يورجن كلوب" في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: " إذا نشرت قناة ليفربول فيديو لي داخل غرفة تبديل الملابس أثناء الحديث للاعبين سوف أتخذ قراري بالرحيل عن النادي فورًا".





ويرغب "يورجن كلوب" في الحفاظ على سرية عمله وحديثه مع لاعبي ليفربول داخل غرفة الملابس وتحديدًا خلال الفترة بين شوطي المباراة، كما أنه يريد الشعور بثقة الإدارة في قدرته على اتخاذ القرارت الصحيحة دائمًا خلال قيادته لفريق الليفر في الفترة الحالية.





وجاءت تصريحات يورجن كلوب تعقيبًا على الفيديو الذي ظهر لمدرب ريد بول سالزبورج "جيسي مارسش" أثناء تحفيزه للاعبي داخل غرفة الملابس خلال مباراة فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.





وكان ليفربول قد تغلب على سالزبورج بنتيجة4-3 في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



