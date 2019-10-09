مرة أخري.. ريال مدريد يحاول ضم نجم توتنهام

لا يزال اسم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير مرتبطًا بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.





واكدت صحيفة ماركا الاسبانية أن "إريكسن" أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال يناير القادم، حيث تفكر إدارة نادي توتنهام في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، خوفًا من رحيله في الصيف مجانا.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن إريكسن يفضل الانتقال لصفوف ريال مدريد عن الإنضمام لناديي يوفنتوس أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.





الجدير بالذكر ان "إريكسن" كان ضمن قائمة صفقات ريال مدريد الصيف الماضي، ولكن تمسك زين الدين زيدان بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أدي لتأجيل الصفقة للشتاء.



