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محمد صلاح علي رادار برشلونة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:44 ص
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محمد صلاح علي رادار برشلونة
محمد صلاح
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علاء خليف
 
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دخل الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي دائرة اهتمام نادي برشلونة والذي يسعي للتعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، لتدعيم الفريق بالموسم المقبل.

وكشف موقع "دون بالون" الإسبانى، أن الموسم الحالي قد يكون الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول، حيث يفكر اللاعب في الرحيل عن النادي الكتالوني الصيف المقبل.

وأكد الموقع الاسباني أن حال رحيل محمد صلاح عن برشلونة سوف يكون خيارًا مناسبًا أمام نادي برشلونة لضمه لصفوف الفريق، في إطار خطة النادي للاستعداد لحقبة ما بعد اعتزال ليونيل ميسي.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ولكن اللاعب المصري يفضل برشلونة عن النادي الملكي.

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