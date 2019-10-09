رغم مطالبة رئيس الزمالك بالتأجيل.. "ميتشو" يجهز ثنائية دفاع القمة

رغم مطالبة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور بتأجيل مواجهة القمة المقبلة، بسبب إعادة مباراة جينراسيون فوت السنغالي في الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، يواصل استعداداته وتجهيزه لبرنامج مواجهة الأهلى، فى الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى قمة المسابقة.





كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إتجاه لإيقاف رئيس بطل مصر.



واستقر ميتشو على عودة ثنائى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى لقيادة خط دفاع الأبيض فى مواجهة الفريق الأحمر بعدما اعتمد على الثنائى محمود الونش ومحمد عبد السلام فى اللقاء الأخير أمام إف سى مصر، فى الجولة الثالثة بالدورى.





وإنتهي اللقاء الأحير للأبيض بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.





وكان عبد الغنى تجددت شكواه من إصابة الخلفية وإراحة علاء تجنبا لعدم حصوله على الإنذار الثالث قبل لقاء القمة ومع تأكد تعافى عبد الغنى من الإصابة قرر ميتشو العودة لتلك الثنائية فى اللقاء المقبل.







