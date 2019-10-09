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عماد النحاس يتحدث عن مستقبل طاهر محمد طاهر.. ويصدم الأهلي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:53 ص
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عماد النحاس يتحدث عن مستقبل طاهر محمد طاهر.. ويصدم الأهلي
عماد النحاس
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السيد علي
 
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أعلن المدير الفني لنادي المقاولون العرب الكابتن عماد النحاس أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق باقي مع الفريق هذا الموسم ولن يرحل لأي نادي مصري، مهما كانت المغريات.

وصرح  "النحاس"، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، إنه تحدث مع اللاعب والإدارة وحسموا تلك المسألة بالفعل وأن اللاعب باقي مع الفريق مهما حدث، إلا لو جاء له عرض خارجي هذه هي الحالة الوحيدة التي يرحل فيها عن الفريق.

وأكمل النحاس : "لن نبيع طاهر محمد طاهر في يناير لأي نادي مصري مهما حدث سنسمح فقط لو كان هناك عروض خارجية، طاهر لاعب طموح وفكره مختلف".

وكان النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الشاب خلال الفترة الماضية، وإنضم الزمالك زبيراميدز في سباق ضم اللاعب، قبل أن يقرر اللاعب البقاء بالمقاولون العرب.

الجدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر سبق وخاض تجربة احترافية قصيرة في نادي لوهافر الفرنسي، وشارك اللاعب في الموسم الجاري مع نادي المقاولون العرب في مباراتين، نجح في تسجيل هدفا في إحداهما.

كما تمكن نادي المقاولون العرب من تحقيق فوزا ثمينا على نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد عن طريق اللاعب محمد سالم في الوقت بدلا من الضائع.

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