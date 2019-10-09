بالصور.. لاعبي مصر يتألقون في بطولة أميركا المفتوحة للإسكواش

حسم الثنائى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميًا لرجال الإسكواش، وطارق مؤمن المصنف الثالث، لاعبي المنتخب المصري، تأهلهم إلى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجارى.

وتغلب الشوربجى فى مباراة دور الـ16 على منافسه النيوزيلاندى كاميل جرايسون بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 42 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 12-10 .

بينما تغلب طارق مؤمن على منافسه الألمانى رفائيل كاندرا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 12-10 .





فيما كان الثنائى المصرى زاهد سالم ومازن هشام قد ودعا البطولة من دور ال16 عقب الخسارة، حيث خسر مازن هشام أمام المخضرم بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-2, 12-10, 11-8 .

وخسر زاهد سالم أمام الألمانى المخضرم سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط أيضا فى مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 6-11, 11-7 .

وفي نفس السياق إنضمت، نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني، إلي قائمة المصريات اللاتي تأهلن، إلي دور ربع النهائي البطولة نفسها

وفازت "جوهر" علي نظيرتها المصرية سلمي هاني، بنتيجة ٣/٠، لتنضم إلي المصريات رنيم الوليلي وروان العربي ونور الطيب، اللاتي سوف يخضن اليوم، الأربعاء، دور ربع النهائي.



والجدير بالذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.