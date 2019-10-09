"عكاشة": يتم نصب فخا للقوات التركية عند دخولها سوريا (فيديو)

أكد العمد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن القوات التركية قد تحقق نجاحًا جزئيا من الهجوم على الشمال السوري، وهناك العديد من الأطراف مثل روسيا وإيران والنظام السوري، التي لن تسمح لأنقرة بالدخول السهل للقوات التركية.





وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه ربما يتم نصب فخا أو مستنقع للقوات التركية لكي تدخل بقدمها فيه، لكسر أنفها، وكسر توقعاتها، مشدا على أن "أردوغان" يراهن على "شيء خسيس" جدا، وهو أنه يعتمد على التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الأطراف.





وتابع الخبير الأمني، أن هذا الأمر قد يشهد كسر حقيقي لمشروع أردوغان في حال أنه تخطى الدور الخاص به، مشيرا إلى أنه لا يوجد على الأراضي السورية طرف قادر على إيقاع الهزيمة الساحقة بالطرف الأخر، ولا يوجد طرف بمفرده يستطيع فعل هذا الأمر، وقد يستطيعون الاتفاق فيما بينهم.





وشدد على أن الأكراد في سوريا لديهم القدرة على استنزاف القوات التركية، ودخولها الأراضي السورية له فاتورة باهظة عليهم، موضحا أن الطرف الكردي مدرب جيدا ودخل العديد من المعارك أثناء السنوات الماضية، وحققوا نجاحات حقيقية في الحرب على تنظيم "داعش"، وقد يتمكن الأكراد من استهداف واستنزاف قوات تركيا.



