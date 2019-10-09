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غداً.. باسم مرسي يعود مرة أخري للظهور في الملاعب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:12 ص
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غداً.. باسم مرسي يعود مرة أخري للظهور في الملاعب
باسم مرسي
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السيد علي
 
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يفكر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بالدفع بمهاجمه باسم مرسى فى مباراة القناة الودية المقرر إقامتها الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل لتجهيزه فنيًا وبدنيًا لمواجهة إنبى بالدوري.

وينتظم باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الكدمة التى تعرض لها أسفل الركبة .

وشهدت المباريات الثلاثة التى لعبها الإنتاج الحربى فى الدوري حتى الآن غياب باسم مرسى بسبب الإصابة .

وأصيب مهاجم الإنتاج الحربي بكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الفريق وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنيًا وفنيًا حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

وتعاقد الإنتاج مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة إنبى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت .

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد .

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