"ليل خارجي" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:57 ص
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فاز الفيلم المصري "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد الذي أسدل الستار على دورته التاسعة يوم الثلاثاء.
الفيلم بطولة منى هلا وكريم قاسم وشريف الدسوقي وأحمد مالك وعمرو عابد وبسمة ويدور حول مخرج شاب تتعثر محاولته لصنع فيلم سينمائي وتجمعه الصدفة بفتاة ليل وسائق سيارة أجرة حيث تدور مغامرة تجمع الثلاثة لليلة واحدة في مدينة القاهرة.
وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا فاز التونسي أحمد الحفيان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (فتوى) بينما فازت المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (امباركة).
وذهبت جائزة أفضل مخرج للبناني بهيج حجيج عن فيلم (صباح الخير) فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم (مفك).
تشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي وعضوية الناقد العراقي قيس قاسم والمخرج التونسي رضا الباهي.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم اللبناني (طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي) للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم كما فازت بجائزة الإخراج اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها (تحت التحت).
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