شطة معلقاً علي أزمة الزمالك: ما حدث يخلي أي نادي ميلعبش ويتحجج

علق رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، عبد المنعم مصطفى شطة، على قرار الكاف حول إقامة مباراة الإياب بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي في الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكشف "شطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قرار إقامة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت هو الأصوب في تلك الحالة بعد الخطأ الإداري الفادح الذي حدث من خلال الكاف، موضحا أنه لا يوجد حل آخر يرضي كافة الأطراف.





وأكد رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، أنه كان يتمنى أن تُطبق لوائح الاتحاد الأفريقي بحذافيرها، حيث عندما يطلب الكاف من أي نادي لعب مباراة معينة نتيجة تأجيل أو ترحيلها من مكان إلى مكان أن يلتزم الفريقين.





وأكمل شطة: "ما حدث هيخلي أي نادي يجي يقولك مش هلعب ويقولك الأمن وغيرها من الحجج، كان لازم كل اللوائح تطبق بحذافيرها، ويكون في مصداقية في تطبيق القوانين عشان نحسم الأمر بشكل نهائي".





وأوضح نجم الاهلي الأسبق، أن الخطأ الكبير من الاتحاد المصري لكرة القدم في الأزمة أن هناك العديد من المباريات تم خوضها في القاهرة، وطالب بتأجيل اللقاء لدواعي أمنية، فكان يجب إعطاء تفسير صحيح للأمر.





وإختتم "شطة" أن اللجنة التي أصدرت القرار ظلت ما يقرب من 6 ساعات تناقش الأزمة، وكيفية نقل المباراة على الرغم من خوض عدة مباريات في القاهرة، واستقرت على إقامة المباراة من جديد بين الفريقين.



