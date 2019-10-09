لجنة الحكام: ننتظر موعد القمة لتحديد حكم المواجهة

علق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، علي حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدوري الممتاز.





وكشف "الغندور" في مداخلة مع برنامج "الماتش": "نمتلك حاليًا فرصة أكبر للتواصل مع الحكام، عن لقاء السوبر، ولكن الموضوع متوقف على إعلان موعد المباراة".





وأكد الغندور : "تم التواصل بالفعل مع عديد من الاتحادات وننتظر رد بعض الحكام الكبار ونتمنى أن يتواجد حكم كبير في مباراة القمة مثل فيليكس بريش الذي أدار لقاء السوبر، ومنتظرين حكم كبير إن شاء الله في القمة المقبلة".





ونجح الاتحاد المصري لكرة القدم ، في استقطاب الحكم الألماني الدولي فيليكس بريش، لإدارة لقاء السوبر الأخير بين قطبي الكرة المصرية، وقدم أداء متميز، وحصد الأهلي اللقب بنتيجة 3-2.





ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز المصري، يوم 19 أكتوبر الجاري.





الأهلي يدخل اللقاء متصدرًا للتريب برصيد 9 نقاط، والزمالك رابعًا بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والماقولون العرب أصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب.



