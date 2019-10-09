أبرز النجوم المشاركين في مسلسل "قيامة عثمان" المرتقب
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
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بدأت تخرج إلى العلن أبرز الأسماء المشاركة في المسلسل وتثير اهتمام الصحافة التركية.
ومن بين تلك الأسماء الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، والذي سيؤدي دور "عثمان غازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون.
وتجرى الآن التحضيرات التقنية والفنية، كالتدرب على فنون القتال، وركوب الخيل وغيرها.
بطلة في مسلسل
تداولت المواقع الالكترونية التركية، أن الفنانة التركية أوزغي تورير ستؤدي دور البطلة في مسلسل "قيامة عثمان"، حيث ستجسد دور زوجة السلطان عثمان، علماً ان الفنانة والممثلة التركية اصليهان كارالار هي من كانت ستؤدي الدور، فحين لم يعلق بوراك على الخبر.
برومو الموسم الجديد
ساعات قليلة ويتم طرح برومو الموسم الجديد من مسلسل "قيامة عثمان غازي" حيث ينتظر متابعي المسلسلات التاريخية التركية بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ويعد هذا الموسم الجديد من المسلسل تكملة لأحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل .
قيامة أرطغرل
وحقق المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه لما تضمنه المسلسل خلال أجزائه الخمس من أحداث مشوقة وهامة، وترك بصمة كبيرة في قلوب وعقول المشاهدين.
تنبؤات الحلقة الأولى
وتنبأ البعض أن الحلقة الأولى ستحتوي على مشهد ظهور ارطغرل وهو على فراش الموت، ومن ثم سيقوم بإملاء وصيته لكافة الحاضرين من عائلته، وسيكون هناك صراعاً بين عثمان غازي ابن ارطغرل وابن عمه دوندار من أجل من سيتولى مهام سيد القبليلة بعد وفاة ارطغرل، لتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان مشوقة وجذابة للمشاهدين حسب التوقعات التي سادتت الايام الماضية حول أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان .
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