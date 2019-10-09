متصل بقناة إخوانية على الهواء: "إسرائيل بتقبضكم؟".. والمذيع يرتبك (فيديو)

تعرض الداعية الإخواني، عصام تليمة، الهارب إلى تركيا، لموقف محرج على الهواء، بعد أن تعمد أحد المتصلين لقناة "مكملين" الإخوانية إحراجه أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "يستفتونك" الذي تذيعه القناة.





في البداية تأكد المواطن المصري الذيي يدعى محمد أنه على الهواء، وأن الداعية الإخواني يسمع صوته جيدا، وهو ما أكده له "تليمة" ليفاجئه المتصل بسؤال عن حكم تواجده في تركيا، وحصوله على تمويل من تركيا وإسرائيل، لافتا إلى أن القناة التي يظهر عليها لا يوجد بها إعلانات، وبالتالي "فمن أين يحصلون على التمويل الخاص بها؟".





وقال المتصل: "فيه حديث بيقول قد صارت أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة.. انت شايف حضرتك انت ف أنهي فرقة من الفرق دي.. مع إنك بتقبض من الأتراك ومن إسرائيل.. ومفيش إعلان بيجي على القناة.. حضرتك بتقبض منين.. ياريت ترد علي".





وحاول المذيع تفادي الموقف وادعى أنه لم يستمع جيدًا للسؤال، ليرد عليه المتصل ويزيد إحراجه قائلا: "أنت قولتلي إني على الهواء.. هو انت بتشتغلني؟؟".



