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خالد الغندور: مقارنة جروس بميتشو هي تصفية حسابات مع رئيس الزمالك

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
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خالد الغندور: مقارنة جروس بميتشو هي تصفية حسابات مع رئيس الزمالك
الغندور
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السيد علي
 
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غضب الإعلامي خالد الغندور من مطالبات بعض جماهير نادي الزمالك من عودة السويسري كريستيان جروس لتولي تدريب نادي الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تذبذب مستوى الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة تحت قيادة الصربي ميتشو. 

وأوضح "الغندور"، خلال تقديمه برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن المقارنة بين كريستيان جروس وميتشو في الوقت الحالي هي لمجرد تصفية حسابات مع رئيس النادي ليس أكثر، متابعا: "أنا شايف جروس مدرب عادي وأقل من العادي كمان، والدليل أن مفيش نادي جاله لحد دلوقتي".

وأكد نجم الزمالك الأسبق، أنه لا يمكن تقييم تجربة ميتشو في الوقت الحالي من خلال بعض المباريات القليلة فقط، فهو قدم مباريات مميزة مثل مباراة بيراميدز، وأيضا في مباريات أخرى يوجد أخطاء والجميع يعترف بها. 

يذكر أن نادي الزمالك قد تعادل في آخر مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام نادي إف سي مصر الصاعد حديثا من دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بهدف لكل فريق، في نتيجة تاريخية لنادي إف سي مصر. 

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