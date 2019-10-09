ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسمياً.. مبابي خارج قائمة فرنسا لمواجهة ايسلندا وتركيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
Advertisements
رسمياً.. مبابي خارج قائمة فرنسا لمواجهة ايسلندا وتركيا
مبابي
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
أعلن ديديه دشامب مدرب منتخب فرنسا، خروج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة الديوك بسبب الإصابة.

وأصيب مبابي في أوتار الساق مما سيحول دون مشاركته في المباراتين أمام ايسلندا وتركيا في تصفيات يورو 2020 المقبلة.

وكشف الاتحاد الكرة الفرنسي أمس الثلاثاء أنه قرر استبعاد اللاعب من قائمة الديوك نظرا لعدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين.

وقرر ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب =استدعاء الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ليحل محل مبابي.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منتخب فرنسا مبابي تركيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
-
x
18:30
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status