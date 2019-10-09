ريال مدريد يقرر تجديد عقد نجم الفريق لمد 3 مواسم جديدة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
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محمد علي
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قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط الآن لإعلان إتفاقه بشكل رسمي مع نجم الفريق لتجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم جديدة، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب رفقة النادي الملكي في الشهور الأخيرة.
وأشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إلى نجاح مسؤولي ريال مدريد في الحصول على موافقة مبدائية من قبل كريم بنزيما وممثليه للتوقيع على عقد جديد رفقة النادي الملكي يستمر لمدة 3 سنوات جديدة، وينتهي في صيف عام 2022، على أن يكون راتب اللاعب والمهاجم الفرنسي مع ريال مدريد يصل لنحو 11 مليون يورو في العقد الجديد.
الجدير بالذكر، أن كريم بنزيما يملك عقد حالي رفقة النادي الملكي يستمر حتى مطلع عام 2021، ويحصل على راتب سنوي يصل لنحو 8 مليون يورو، ولكن ريال مدريد يريد تمديد هذا العقد وجعله ينتهي في صيف عام 2022، مع حصول المهاجم الفرنسي على زيادة تصل لنحو 3 مليون يورو في السنة الواحدة ليصبح راتبه السنوي 11 مليون.
الجدير بالذكر، أن كريم بنزيما قد أصبح هو الهداف الأول لنادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو نحو نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث أشارت إحصائية جديدة أن كريم بنزيما هو أكثر لاعب قد سجل أهدافًا في بطولة الدوري الإسباني في عام 2019 رفقة ليونيل ميسي، حيث سجل كلًا منهما 21 هدف حتى الآن.
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