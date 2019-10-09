رئيس الزمالك: 10 ولا 15 ألف مشجع أمام جينيراسيون الكلام ده مش هينفع

حدد رئيس نادي الزمالك، شرطين من أجل خوض مباراة الفريق الأول، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا.





وكان الاتحاد الأفريقي، قد قرر أمس الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.





وشدد رئيس الزمالك المستشار مرتضي منصور في مداخلة بيرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لن نخوض مباراة بطل السنغال بدون حضور جماهيري".





وتابع منصور تصريحاتة: "أحترم الجهات الأمنية، ولن أخوض المباراة بدون جمهور، عندي استاد القاهرة شغال وبحضور 70 ألف مشجع زمالكاوي محترم، لكن 10 و15 ألف الكلام ده مش هينفع".





ومن المنتظر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 الإضافي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 30 أكتوبر الجاري، والإياب يوم 5 نوفمبر المقبل.





يُذكر أن لقاء الذهاب في السنغال، إنتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ويكفي الزمالك الفوز بفارق هدف في مباراة العودة من أجل التأهل لدور المجموعات الذي سيقام قرعته بمقر الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم في القاهرة.



