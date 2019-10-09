بعد سما المصري.. غادة ابراهيم تحضر "الإسكندرية السينمائي" بدون دعوة!





وحضرت الفنانة حفل الافتتاح وبيدها دعوة الحضور، حيث سمح لحضور المهرجان الدخول بدون أسماء وذلك في أول ظهور لها بعد البراءة من قضيتها الأخيرة.



وأعاد هذا الأمر أذهان الجميع لحضور سما المصري، مهرجان "القاهرة السينمائي" فترة ماجدة واصف حيث حضرت بنفس الشكل مما اضطرت إدارة المهرجان لتوزيع الدعوات باسماء.



الدورة الـ35

كرمت الدورة الـ35 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد أمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية، والذي يحمل شعار هذا "السينما والتجريب"، دورة الفنانة نبيلة عبيد، وتحل دولة "اسبانيا" كضيف الشرف لمهرجان هذا العام، كوكبة من الفنانين الذي اثرو الفن المصري بأعمالهم المتميزة في السينما على مدار اعوام مضت.



وجاء على رأس التكريم، الفنانة نبيلة عبيد، والمخرج محمد فاضل، والفنان محمود قابيل، اللبناني رفيق احمد علي، والفنان الاسباني هوجو سيلفا، الذي أهدى تكريمه إلى كل أم موجودة بحفل الافتتاح، قائلاً "ما وصلت إليه هو بسبب أمي"، في حين تم تكريم المخرج الإسباني الكبير كولدو سيررا صاحب فيلم الافتتاح "70 بن لادن".





ويشهد حفل الافتتاح المنظم على خشبة مسرح "سيد درويش" بدار اوبرا الاسكندرية حضور كل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والاعلامي مفيد فوزي ، وعمرو الليثي، ووفاء عامر والمنتج محمد فوزري زوجها، ونشوى مصفى المخرج عمرو عبدين، وهاني لاشين ، وعادل اديب وزوجته منال سلامة ، رانيا فريد شوقي، والفنان طارق عبدالعزيز.





تفاصيل الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية:





يتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.



أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.



أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، وعضوية الفنان طارق عبد العزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.



بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.



فيما يتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي التي من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.





لجنة تحكيم المسابقة





ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، وعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.





وأخيرا مسابقة السيناريو والتي يترأس لجنة تحكيمها دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق، وعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين.





وبالنسبة للعروض الخاصة بدولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان، فيعرض 4 أفلام هم " الخلية المزدوجة، مواجهة الرياح، غارق في الحب، والذكرى الأولى"، كما يُكرم من إسبانيا المخرج كولدو سييرا، والفنان هوجو سيلفا، إلى جانب المخرجة الفرنسية ناتالي باي.



وتقام أيضا ورشتان على هامش المهرجان الأولى بعنوان "السينما و التجريب" ويقام من خلالها ندوة للمخرج الفرنسي جيرار كوران، وأخرى للمخرج الفرنسي هوجو فيرلاند.



أما الورشة الثانية بعنوان "دروس السينما" وتضم 4 ورش مدة كل ورشة 6 ساعات على محاضرتين، لتكون الأولى في المونتاج وتحاضر فيها د.غادة جبارة، ومحاضرة في الإخراج للمخرجة هالة خليل، وفي التصوير للمخرج ومدير التصوير كمال عبد العزيز، وأخرى في السيناريو للمؤلف ناصر عبد الرحمن.



كما يشهد المهرجان تنظيم معرض صور 35 سنة مهرجان، وآخر لبوسترات المهرجان، وعروض خاصة لأفلام وزارة التضامن الاجتماعي، ويوم خاص لأفلام طلبة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري.





علم "الفجر الفني" أن القائمين على إدارة مهرجان "الإسكندرية السينمائي" لم يوجهوا دعوة للفنانة لغادة إبراهيم لحضور حفل الافتتاح.