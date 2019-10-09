رئيس الزمالك متسائلاً: هل الخطيب له قيمة عني .. هو ممثل

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على هامش أزمة مباراة الفريق الأول مع جينيراسيون فوت السنغالي بدوري الأبطال".





وتسائل المستشار مرتضي منصور: "هو رئيس النادي الأهلي، أكثر قيمة منى وأنا عضو في البرلمان".





وأكمل منصور: "أنا بسأل هاني أبو ريدة والاتحاد الأفريقي، عاوزين نفهم مين بيلعب في الاتحاد الأفريقي، وكل ما يحصل حاجة تقولي هنقل مقر الكاف من القاهرة، استغربت جدا من وجود محمود الخطيب في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، والذي رفض الحضور أمس في أزمة مباراة الفريق السنغالي بالاتحاد الأفريقي لأنه يرى أن موقفنا ضعيف".





وأوضح رئيس القلعة البيضاء: "عشان كدة أنا عرفت ليه كل الناس بتدافع عن الخطيب، وطول عمرك ممثل وعاوز تعمل فيلم".





وواصل مرتضي حديثه : "أنا معنديش مشكلة أواجه بطل السنغال في أرضه من جديد، ولكن السؤال هنا لماذا تم إتخاذ قرار بإعادة المباراة".





يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إتجاه لإيقاف رئيس بطل مصر.





ورفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة، ورغم توجه طاقم حكام اللقاء لملعب برج العرب يرافقهم الزمالك، إلا أن الجانب السنغالي تخلف عن الحضور، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.





وقرر الاتحاد الأفريقي دراسة الأمر من جميع جوانبه حتى اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتخذت قرارها أمس الثلاثاء بشأن تلك الأزمة.



