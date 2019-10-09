أليجري علي أعتاب مانشستر.. وميلان يراقب البديل

أعلنت الصحافة الإيطالية أن مدرب فريق يوفنتوس ماسيمليانو أليجري وضع شرطًا للموافقة على تدريب فريق مانشستر يونايتد، حال الاستغناء عن خدمة المدرب الحالي أولي جونار سولشاير.





ويتكهن الكثيرين في الوقت الحالي حول مستقبل سولشاير في الأولد ترافورد نظرًا لسوء نتائج الفريق هذا الموسم.





ويتواجد الشياطين الحمر في المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.





ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أليجري لا يمانع فكرة تدريب مانشستر يونايتد، ولكن بشرط واحد.





وقالت الصحيفة الإيطالية أن ذلك الشرط يتمثل في تقديم عرض من مانشستر يونايتد لأليجري في أسرع وقت ممكن.





وبات المدرب الإيطالي بلا عمل تدريبي منذ رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الماضي.





وأفادت الصحيفة العريقة أن أليجري يرغب بشدة في العودة إلى التدريب مرة أخرى في أقرب وقت كلما كان ذلك ممكنًا.





وأنهت الصحيفة تقريرها بأن أليجري يتمنى أن يحصل على عرض رسمي من مانشستر خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الرغم من الدلائل تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك.





وفي نفس السياق يتوقع كثيرين عودة أليجري إلي إي سي ميلان الإيطالي، عقب الإطاحة مساء أمس الثلاثاء، بجيامبولي مدرب الفريق ليخلفه أليجري، الذي لا يمانع في إدارة أي فريق خلال الفترة الحالية.