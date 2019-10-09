مساعد أردوغان: الجيش التركي سيعبر الحدود إلى سوريا بعد قليل

أعلن قبل قليل أحد مساعدي رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا ، أن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل، اليوم الأربعاء.





ومن جانب أخر حذرت قوات سوريا الديموقراطية من اجتياح شمال سوريا والتي قد يتسبب في كارثة إنسانية، مطالبة المجتمع الدولي للتدخل مع قرب عبور الجيش التركي الحدود السورية.





وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريباً بعد انسحاب القوات الأميركية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما دانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأميركية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.





وصوّت البرلمان التركي على تمديد تفويض لمدة عام آخر يتيح للحكومة إصدار أوامر بهجمات عسكرية عبر الحدود في العراق وسوريا عندما تواجه تركيا تهديدات أمنية.





وكان الجيش التركي قد أرسل مزيدًا من التعزيزات إلى وحداته المتمركزة على الحدود السورية، وشوهدت شاحناتٌ عسكرية محملة بعربات مدرعة، وآلياتٍ مختلفة تتجه نحو الحدود السورية من جنوب تركيا .



