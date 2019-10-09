"سيا" تكشف عن مرضها العصبي في رسالة إلى زملائها المحاربين في الأمراض المزمنة
شاركت المغنية الشهيرة "سيا" والمعروفة بإخفاء وجهها على خشبة المسرح مع شعر مستعار ، آخر الخبار عن صحتها يوم الجمعة.
وقالت سيا عبر موقع "تويتر" إنها تعاني حاليًا من ألم مزمن ومرض عصبي إِهلرز-دانلوس، وهو متلازمة وراثية تضعف النسيج الضام في الجسم.
وقالت: أردت فقط أن أقول لأولئك منكم الذين يعانون من الألم ، الجسدي أو العاطفي ، أحبك ، استمر. الحياة سخيف بجد. الألم محبط ، وأنت لست وحدك".
تلقت سيا، على الفور بدعم كبير من المعجبين وزملائها المحاربين المصابين بأمراض مزمنة.
في هذا الوقت من العام الماضي ، احتفلت Sia بثماني سنوات من الوقار. لقد قامت بالتغريد في ذلك الوقت: ثماني سنوات واقعية اليوم. أحبك ، استمر ، يمكنك القيام بذلك.
متلازمة إِهلرز-دانلوس هي اضطراب وراثي في النسيج الضام الذي يدعم الجلد والعظام والأوعية الدموية والأعضاء والأنسجة الأخرى ، وفقًا لمكتبة الطب التابعة للمعهد الوطني للصحة. كثير من الأشخاص المصابين بهذه الحالة لديهم بشرة ناعمة وهشة وكدمات وندبات بسهولة.
هناك 13 نوعًا من متلازمة إهلرز دانلوس ، اعتبارًا من عام 2017 ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. الأشخاص الذين لديهم الشكل الاعتيادي للحالة قد يتعرضون لجروح تترك ندبات تتسع بمرور الوقت ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.
تؤثر معظم أشكال الحالة على شخص واحد على الأقل من كل 5000 شخص في جميع أنحاء العالم.