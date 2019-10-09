"سيا" تكشف عن مرضها العصبي في رسالة إلى زملائها المحاربين في الأمراض المزمنة

‎شاركت المغنية الشهيرة "سيا" والمعروفة بإخفاء وجهها على خشبة المسرح مع شعر مستعار ، آخر الخبار عن صحتها يوم الجمعة.

وقالت سيا عبر موقع "تويتر" إنها تعاني حاليًا من ألم مزمن ومرض عصبي إِهلرز-دانلوس، وهو متلازمة وراثية تضعف النسيج الضام في الجسم.





وقالت: أردت فقط أن أقول لأولئك منكم الذين يعانون من الألم ، الجسدي أو العاطفي ، أحبك ، استمر. الحياة سخيف بجد. الألم محبط ، وأنت لست وحدك".



تلقت سيا، على الفور بدعم كبير من المعجبين وزملائها المحاربين المصابين بأمراض مزمنة.



