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عاجل.. قوات سوريا الديمقراطية: مناطق الشمال على حافة كارثة إنسانية وشيكة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:16 ص
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عاجل.. قوات سوريا الديمقراطية: مناطق الشمال على حافة كارثة إنسانية وشيكة
أرشيفية
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طالبت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي بالتدخل ومنع الهجوم التركي على مناطق سيطرتها.

وصرحت قوات سوريا الديمقراطية، نقلا عن قناة الحدث، أن حشود عسكرية تركية كبيرة وللجيش الحر المدعوم من أنقرة قرب الحدود.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مناطق شمال سوريا على حافة كارثة وشيكة.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من كارثة إنسانية في حال دخول الجيش التركي لشمال سوريا.
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