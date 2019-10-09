عاجل.. قوات سوريا الديمقراطية: مناطق الشمال على حافة كارثة إنسانية وشيكة

طالبت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي بالتدخل ومنع الهجوم التركي على مناطق سيطرتها.





وصرحت قوات سوريا الديمقراطية، نقلا عن قناة الحدث، أن حشود عسكرية تركية كبيرة وللجيش الحر المدعوم من أنقرة قرب الحدود.





وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مناطق شمال سوريا على حافة كارثة وشيكة.



