إعلان عمرو دياب ومحمد صلاح يتصدر Trending يوتيوب (فيديو)





تصدر إعلان الهضبة عمرو دياب مع النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لصالح إحدى شركات

الاتصالات.





وكان "الفجر الفني" انفرد منذ عدة أشهر بخبر تعاون جديد يجمع الهضبة عمرو دياب، باللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك علي هامش دعايا إعلان جديد لصالح إحدي شركات المحمول.

وبالفعل بدأت الشركة في الترويج عن الإعلان بتعليق"بانرات" علي الكباري وشوارع القاهرة، استعدادا لعرضه عبر جميع القنوات الفضائية.