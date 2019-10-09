إعلان عمرو دياب ومحمد صلاح يتصدر Trending يوتيوب (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تصدر إعلان الهضبة عمرو دياب مع النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لصالح إحدى شركات
الاتصالات.
وكان "الفجر الفني" انفرد منذ عدة أشهر بخبر تعاون جديد يجمع الهضبة عمرو دياب، باللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك علي هامش دعايا إعلان جديد لصالح إحدي شركات المحمول.
وبالفعل بدأت الشركة في الترويج عن الإعلان بتعليق"بانرات" علي الكباري وشوارع القاهرة، استعدادا لعرضه عبر جميع القنوات الفضائية.
وغادر المطرب عمرو دياب، منذ أشهر إلى لندن لتصوير الإعلان لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.
ومن المقرر أن يظهر عمرو دياب، ومحمد صلاح، في الإعلان معًا للترويج للشركة.
وقام دياب، بتصوير بعض مشاهده من الإعلان في مصر وأخرى مع صلاح تم تصويرها في إنجلترا.
حفلات عمرو دياب
على صعيد أخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم خاص وذلك علي هامش مرور 25 عام علي افتتاح أول فرعين لسلسلة مطاعم شهيرة بمصر، وذلك يوم 1 نوفمبر بقاعة "المنارة" في التجمع الخامس.
ويقدم الهضبة، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة خلال ساعتين وسط جميع الحاضرين.
وأحيا الفنان عمرو دياب، مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في الأردن، حيث قدم بالحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.
وكانت وسائل الإعلام الاردنية قد أكدت أن نسبة النزلاء بالفنادق في خليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥‰ خلال الأيام الماضية تزامنا مع الحفل.
وتصدر هاشتاج يحمل اسم الفنان عمرو دياب ضمن تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد تألقه في حفل العقبة بالأردن.
ونشر الهضبة عمرو دياب، مؤخرا مجموعة جديدة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لحفل منتجع الجونة بمدينة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر.
وقدم عمرو دياب خلال مدة الحفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة مجموعة كبيرة من أبرز الأغاني التي شهدت تفاعل وصيحات جميع الحاضرين، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم منهم أمينة خليل، غادل عادل، شيرين رضا، دينا الشربيني، تامر حبيب، تارا عماد، هند صبري، إيمان العاصي.
Advertisements
- محمد رمضان يستحوذ على تريند اليوتيوب.. و"الديزل" يتصدر بعد ٢٤ ساعة من طرحه (صور)
- تريللر "الديزل" يحتل المركز الأول في قائمة مشاهدات الـ"يوتيوب" (فيديو صور)
- انفراد.. عمرو دياب ومحمد صلاح فى إعلان جديد
- بعد 2 ونصف مليون مشاهدة.. أحمد كامل يتصدر "يوتيوب" بأغنية "مبقتش أخاف" (فيديو)
- لأول مرة عمرو دياب ومحمد صلاح في عمل واحد .. تعرف على التفاصيل
- مشهد من مسلسل "هوجان" يتصدر Trending يوتيوب لهذا السبب (فيديو)
- أحمد صلاح حسني لـ"الفجر الفني": "اتربيت على عبدالوهاب ومحمد فوزي وبحب عمرو دياب"! (فيديو)
- عمرو دياب يتصدر "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "بحبه" (فيديو)
- "يوم تلات" لعمرو دياب تتصدر قائمة Trending يوتيوب
- شاهد.. إعلان محمد صلاح وعمرو دياب الجديد (فيديو)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عاصي سينما دراما الوسائل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر