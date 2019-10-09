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جوارديولا يتطلع لضم موهبة كرواتيا الشابة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:55 ص
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جوارديولا يتطلع لضم موهبة كرواتيا الشابة
جوارديولا
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السيد علي
 
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ينوي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحصول على خدمات لاعب فريق دينامو زغرب الكرواتي أنطونيو مارين بعد مراقبته عن كثب خلال الفترة الماضية.

وتألق اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 18 عامًا  في مباراة أمام السكاي بلو تحت سن 19 عامًا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي2-2 وسجل هدفًا.

وصنف مارين أنه من بين أبرز اللاعبين الشباب موهبة في كرواتيا ونال اهتمام تشيلسي وفالنسيا، إلى جانب مانشستر سيتي، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية.

وشارك مارين مع الفريق الأول لدينامو زغرب في بطولة الدوري الكرواتي في 12مباراة وصنع 3 أهداف.

ويمتلك اللاعب المذكور عقدًا ساريًا حتى عام 2024، مع دينمو زغرب،  إلي أن جوارديولا ينوي ضم اللاعب في الفريق الأول. 


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