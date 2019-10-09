مجموعة نارية محتملة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
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أحمد عصام
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ينتظر النادي الأهلي قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستجرى فعاليات تلك القرعة اليوم الأربعاء في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في إحدى الفنادق الكبرى في مصر.
وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تصنيفات الأندية الأربعة قبل القرعة بساعات، وجاء التصنيف كالتالي :-
- التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي.
- التصنيف الثاني : النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي.
- التصنيف الثالث : فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي.
- التصنيف الرابع : بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي.
وهناك مجموعة نارية محتملة للنادي الاهلي في دور المجموعات، حيث من الممكن أن يقع المارد الأحمر مع فريق صندوانز الجنوب افريقي الذي أطاح بالأهلى من المسابقة في الموسم الماضي، بجانب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وفريق شبيبة القبائل الجزائري، وفي حال وقوع تلك المجموعة ستكون هذة هي المجموعة الاقوى ما بين جميع المجموعات في هذا الدور.
وينتظر نادي الزمالك مباراته أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 اكتوبر من أجل تحديد المتأهل لدور المجموعات، وسوف ينتقل الفريق الخاسر من تلك المواجهة إلى دور ال32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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