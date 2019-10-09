برشلونة يكرس جهوده من أجل تأقلم جريزمان
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
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عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن الجميع في نادي برشلونة الإسباني، سيقف بجانب النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكتالوني.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فسوف تحاول غرفة ملابس فريق برشلونة وموظفو التدريب، تحسين تكيف جريزمان، من أجل مساعدته في النجاح مع البارسا.
ومن الجدير بالذكر أنه انتقل الدولي الفرنسي جريزمان إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من صفوف أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.
وكانت عجة تقارير صحفية عالمية، قد أشارت إلى أنه يأمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في خلق مفاجأة ضخمة خلال فترة الانتقالات الشتوية بالمقبلة بيناير.
ومن المقرر أن تكون هذه المفاجآة، من خلال الفوز بخدمات أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، في صفقة محتملة يعود بموجبها نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى صفوف النادي الكتالوني.
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