برشلونة يكرس جهوده من أجل تأقلم جريزمان

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن الجميع في نادي برشلونة الإسباني، سيقف بجانب النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكتالوني.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فسوف تحاول غرفة ملابس فريق برشلونة وموظفو التدريب، تحسين تكيف جريزمان، من أجل مساعدته في النجاح مع البارسا.





ومن الجدير بالذكر أنه انتقل الدولي الفرنسي جريزمان إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من صفوف أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.



