الخامسي يوقع بروتوكول تعاون مشترك لإعداد لاعبية قبل طوكيو 2020

قام الإتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدي شركات الدعم النفسي والسيكولوجي من أجل إعداد لاعبي الإتحاد خلال الفترة المقبلة نفسياً، إستعداداً لطوكيو 2020.





ووقع الإتفاق شركة رويال للإستثمار الرياضي والمسؤول عن تسويق إتحاد الخماسي الحديث، بحضور محمد جاد العضو المنتدب للشركة، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الخماسي، ومحمد علاء مسؤول شركة التأهيل النفسي.





وقال محمد جاد أن هذه الخطوة تأتي إستمراراً لخطه الاتحاد المصرى للخماسي الحديث فى تطوير منظومه الرياضة و مواكبه العالم الخارجى المتقدم فى جميع المجالات المتعلقه برفع المستوى الأداء الفنى و الشخصى للابطال من اجل تحقيق إنجازات و بطولات عالميه وأولمبية.





وتالع "جاد" أن إختيار الشركات التي تتعامل مع الإتحادادت المصرية تأتي وفق معايير موضوعه مسبقاً، وخطط من أجل إعطاء الشباب فرصة لإظهار قدراتهم علي النجاح والوصول إلي أفضل المراتب عالمياً بسواعد أبناء مصر.





وأعرب محمد علاء عن سعادتة بهذا التعاون المشترك حيث أكد فخورين بإعلان بروتوكول تعاون بين شركتنا و الاتحاد المصري للخماسي دعماً لأبطال مصر الرياضيين و خصوصاً من سيشارك باسم مصر في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



