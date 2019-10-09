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فاران: الكلاسيكو سيكون معقد لهذا السبب.. وبنزيما من أفضل 5 لاعبين بالتاريخ

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
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فاران: الكلاسيكو سيكون معقد لهذا السبب.. وبنزيما من أفضل 5 لاعبين بالتاريخ
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي الفرنسي، رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، أن الغريم التقليدي، برشلونة، سوف يظل دائما هو البارسا بقوته المعتاذة، وستكون المباراة القادمة يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري معقدة، لأن الكلاسيكو دائما هو مباراة خاصة.

وأجرى اللاعب الدولي الفرنسي فاران، أمس الثلاثاء، حوار صحفي، حول أدئه مؤخرًا  مع الفريق الأبيض الملكي، وعن المنتخب الوطني الفرنسي.

وقال مدافع ريال مدريد: "لدينا جيل جيد جدًا من لاعبي كرة القدم الفرنسيين كما رأينا في المونديال الماضي ، الجميع تقريبًا يلعبون خارج الدوري الفرنسي وهذا يجعلنا أقوى". 

وعند سؤال قلب دفاع اللوس بلانكوس، عن أفضل قلب دفاع في العالم حاليًا قال فاران: "اعتقد ان فان دايك في لحظه استثنائيه". 

واختتم فاران تصريحاته بالحديث عن مواطنه وزميله بالفريق، كريم بنزيما، بقوله: "أعتقد ان بنزيما من افضل 5 لاعبين في العالم".
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