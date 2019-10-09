موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:27 ص
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أحمد عصام
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يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لمواجهة غريمه التقليدي فريق الزمالك يوم السبت 19 اكتوبر في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة حتى الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان نادي الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية مع فريق اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي.
بينما حقق النادي الأهلي فوزا عريضا على حساب فريق اسوان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد على ستاد الأخير بالجولة الثالثة من الدوري العام.
ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز على أندية الإنتاج الحربي وأسوان وسموحة، ويحل فريق الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب في المركز الثاني والثالث والرابع بنفس الرصيد 4 نقاط.
ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقبه المفضل بالدوري العام وللمرة 42 في تاريخه والحفاظ على التتويج بالدوري من الموسم الماضي.
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