ميسي: كنت خائفاً من إنضمام نيمار إلي ريال مدريد
إستعاد فريق برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب تعرضه لإصابة حرمتة من التواجد مع البلوجرانا، في مواجهات الليجا الأسبوع قبل الماضي.
وتألق ميسي مع فريقه برشلونة مجددًا حيث قدم أداء
رائع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ثم نجح في قيادة الفريق وتسجيل هدف في الدوري
أمام إشبيلية.
ورد ليونيل علي الأخبار الخاصة بالميركاتو الصيف الماضي ورغبة نيمار
في الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان وأيضًا ما حدث في مباراة النادي الكتالوني أمام
إشبيلية في الدوري منذ أيام.
وأكد البرغوث الأرجنتيني: "كنت خائفًا
من إمكانية انضمام ميسي إلى صفوف ريال مدريد في الصيف، كنت أشعر أنه يرغب في الرحيل
عن باريس بقوة وذلك قد يجعله ينتقل إلى ريال".
وأردف نجم برشلونة: "توقعت أن ريال
مدريد وبيريز سيتحركون من أجله وقد ينجحون في إقناعه بالأمر، خاصة أنه كان يحاول الرحيل
بأي طريقة هذا الصيف".
وتطرق أفضل لاعب في العالم مؤحراً للحديث
عن ديبملي قائلاً: "لقد أخبرت الحكم "لاهوز" أن ديمبلي لا يمكنه التعبير
جيدًا ولا الحديث باللغة الإسبانية لذلك هو لم يقصد قول ذلك للحكم، كانت مفاجأة أن
الحكم قام بطرده".
جدير بلاذكر أن ديمبلي قد يغيب عن مباراة
الكلاسيكو أمام ريال مدريد هذا الشهر في حال تم رفض الطعن حول إيقافه من الاتحاد الإسباني.
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