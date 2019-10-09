بعد فضيحة دوري الأبطال.. توتنهام يكشف عن مذبحة كروية لنجومه في الميركاتو الشتوي
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
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حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على مذبحة كروية منتظرة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن ريال مدريد ينتظر تفريط إدارة توتنهام في نجوم لاعبي الفريق الأول، خلال الانتقالات القادمة، من أجل الظفر بخدمات نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن.
وأضافت الصحيفة، أن السبيرز ينوي بيع عدد من النجوم خلال انتقالات يناير على رأسها إريكسن، سيرجي أورير، داني روز، إريك داير، فكيتور وايناما.
ومن الجدير بالذكر أن توتنهام يمر بنتائج سلبية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كان أخرها الخسارة أمام برايتون بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
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