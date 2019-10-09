ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يفتح النار على حكم مباراة إشبيلية.. وديمبلي لا يستطيع تكوين جملة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
Advertisements
ميسي يفتح النار على حكم مباراة إشبيلية.. وديمبلي لا يستطيع تكوين جملة
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أشار النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إلى أنه أخبر ماتيو لاهوز، حكم مباراة البارسا أمام إشبيلية، بأنه من الصعب على زميله عثمان ديمبيلي أن يقول شيئا من هذا القبيل.

ومن الجدير بالذكر أنه قد حقق برشلونة الفوز بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية، على ملعب كامب نو. 

وأضاف ميسي خلال تصريحات صحفية: "لأنه من الصعب على ديمبيلي تكوين جمل بالإسبانية".

وواصل قائد برشلونة قائلاً: "وحتى المستر فالفيردي أيدني في المؤتمر الصحفي، لقد فوجئنا أن الحكم ماتيو لاهوز فهم ذلك بوضوح". 

وأتم بقوله: "لأن ديمبيلي لا يزال يكلفه كثيرا التحدث باللغة الإسبانية".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي وديمبلي ميسي مباراة اشبيلية طرد ديمبلي تصريحات ميسي برشلونة الليجا اشبيلية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
-
x
18:30
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status