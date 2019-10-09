تعرف على عدد مشاهدات "سقفة" (فيديو)





حققت أغنية "سقفة" الأغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي أكثر من 1,629,048 مشاهدة، بعد طرحها في 27 سبتمبر الماضي.





واقتنصت الأغنية المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب، فور طرحها قبل أن تفقد مركزها لصالح فيديوهات أخرى.





وأجمعت أغلب التعليقات على أن الفنان خالد الصاوي، نجم الأغنية بالرغم من أن ظهوره لم يتجاوز الثانيتين.





وتقول كلمات الأغنية:





من بعد ما قلبنا دق ٣ دقات





‎ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة





‎دي أحلي اوقات





‎مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم





‎والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض





‎ومهما يكون





وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة





‎مين قال التالتة تبقى تابتة





‎لسه أحلي سنين قدام





‎وسقفة سقفة سقفة





‎واقفين مع بعض أحلي واقفة





‎والدنيا علينا شاهدة شايفة





‎حلمنا اتحول افلام





‎على حب الفن بنتجمع مع بعض





‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عالارض





‎من حلم صغير دي الدنيا شافتنا





‎دي السما سقفنا والجونة ارضنا عالبحر دي لمتنا





‎وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة





‎مين قال التالتة تبقى تابتة





‎لسه أحلي سنين قدام





‎وسقفة سقفة سقفة





‎واقفين مع بعض أحلي واقفة





‎والدنيا علينا شاهدة شايفة





‎حلمنا اتحول افلام





‎طب ثانية ثانية واحدة





‎مع بعض نغني تبقى أحلي





‎هنقولها وللسنة اللي جاية





‎حلمنا اتحول أفلام





عن الأغنية





الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان.





وتم تصويرها داخل كواليس الدورة الثالثة بمشاركة عدد كبير من الفنانين.





الفنانين المشاركين في الأغنية





هند صبري وليلى علوي وكندة علوش وإلهام شاهين ونور وصبا مبارك وخالد الصاوي وأروى جودة وتارا عماد وأحمد داش وجميلة عوض وتامر حبيب وهنا وحلا شيحا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي وريهام عبد الغفور وكارمن بصيبص ومي عمر وبشرى وأمينة خليل وريم مصطفى ودرة وشيرين رضا وياسمين غيث والإعلامية ريا ابي راشد ومحمد الشرنوبي ولقاء الخميسي ونجم أغنية 3 دقات المطرب آبو، وظهر فيها أيضا المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح، ومدير اللجنة المنظمة عمرو منسي.