عاجل.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من مباراة القمة

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن موقف مجلس ادارة النادي من تأجيل مباراة القمة المقبلة بالدوري المصري، بعد صدور رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة مواجهة الفريق الأبيض ضد جينيراسيون فوت السنغالي.





وقال مرتضى منصور في تصريحاته خلال برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث : سنلعب مباراة جينيراسيون فوت السنغالي ونفاضل بين كلا الملعبين استاد القاهرة او السلام .





وتابع رئيس الزمالك: اتخذنا قرار عدم طلب تأجيل مباراة الأهلي وكنا نتمنى ذلك.





وأضاف: استقرينا علي عدم المطالبة بالتأجيل لكي لا نمنح الفرصة لأحد بأن الزمالك يتحجج ولكننا في مهمة وطنية.





وحدد "الكاف" الرابع والعشرين من أكتوبر موعدًا لإقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون لحسم المتأهل منهما لدور المجموعات، ويلتقي الزمالك أمام منافسه الأهلي باللقاء الذي سيجمعهم مساء يوم 19 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.



