إبراهيم حجازي يفجر مفاجأة: مصر تستورد 40 نوع بسكويت من تركيا (فيديو)

وجه الإعلامي إبراهيم حجازي، عتابا إلى الشعب المصري الذي يشتري المنتجات التركية، والمستوردين الذين يأتون بالبضائع التركية من الخارج، متسائلا: "أنتوا بتجيبوا 40 نوع بسكوت من تركيا لية؟؟"، لافتا إلى أن البسكويت المصري حاليا جيد، وبدلا من أن يقوم رجال الأعمال بالاستيراد، عليهم أن يبنوا المصانع من أجل الانتاج في البلاد.





وقال "حجازي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، إن كل دولار يخرج من مصر لاستيراد المنتجات التركية يعود على هيئة رصاصة في قلب أبنائنا.





وشدد على أهمية أن يستفيد الناس من احتفالات انتصار أكتوبر بـ"الوعي"، مؤكدا أن احتفالات أكتوبر ليست بالأغاني أو مشاهدة فيلم "الممر"، وإنما بزيادة وعي المواطنين، لافتا إلى أنه يعاتب المصريين والمستوردين على الاستيراد من تركيا.





وأشار إلى أنه في حرب أكتوبر بدأت مصر من "تحت الصفر"، وتم تغيير فلسفة الجيش، وأصبح المجندين من المؤهلات العليا، والفضل يعود إلى الفريق محمد فوزي، موضحا أن الرئيس جمال عبد الناصر كان السبب في إنشاء مصر منظومة الدفاع الجوي، موضحا: "الدفاع الجوي، القادة الروس أدوه إكراما لعبد الناصر".



