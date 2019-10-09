سفير سابق: قمة مصر وقبرص واليونان مهمة لمواجهة العربدة التركية

قال السفير محمد عبد الحكم، سفير مصر السابق بقبرص، إن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، جاءت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقمة الأولى انعقدت في القاهرة، ثم بعد ذلك بالتناوب بين مصر وقبرص واليونان.





وتابع سفير مصر السابق بقبرص، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أهمية هذه القمة الثلاثية تكمن في أنها تمثل نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التي تواجه منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمة هذه التحديات عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، في ضوء البلطجة والعربدة التي تقوم بها تركيا، خاصة في سوريا والمنطقة الاقتصادية في قبرص من جانب، والعربدة التركية في ليبيا والعراق وسوريا.





ولفت إلى أن مصر الداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني، واتفاق الزعماء الثلاثة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم على حدود 1967، مشيرًا إلى أن موقف اليونان وقبرص متقدم للغاية بالنسبة لتأييد الحقوق الفلسطينية.





وقال الدكتور حسين أبو العطا، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية كانت بمثابة رسالة لتركيا التي تظن أنه تعبث في المنطقة دون أن يواجهها أحد، لافتَا إلى أن هذه القمة تأتي تزامنًا مع ما تواجه قبرص من تحرشات تركية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة.