جوارديولا : يصدر كتاب مدينة بيب.. صناعة الخارق

أعلن مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا مغادرة النادي الإنجليزي في حالة واحده، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وكشفت "ذا صن" أن جوارديولا ناقش علاقته الوثيقة مع رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك في كتاب جديد بعنوان "مدينة بيب: صناعة الخارق".

وأكد جوارديولا في كتابه : "إنه يعلم أنني سأترك مانشستر سيتي إذا لم تسير الأمور كما هو مُخطط لها".

وتابع بيب : "سأبذل قصارى جهدي لتجنب ذلك وبذل كل جهد ممكن للمضي قدمًا إلى الأمام".









ونشرت الصحيفة أن جوارديولا أصر في كتابه على فكرة حظر الاحتفالات للاعبين في أعياد الميلاد لهذا العام، حيث شعر بحالة من الغضب في الموسم الماضي بعد أن ظل بعض لاعبيه في الحفلات حتى الساعات الأولى من الصباح.





وحدث ذلك الأمر قبل أيام فقط من خسارة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-2.





وأكمل جوارديولا في كتابه أنه ينوي فرض قيود حازمة على لاعبيه هذه المرة لتجنب تكرار حدوث ما وقع العام الماضي.



